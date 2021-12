Rotice spiega in conferenza: “Dimissionario dal Manfredonia Calcio da fine novembre. Non so quale altro conflitto di interesse possa esserci sulla società”

“Sono dimissionario dal Manfredonia Calcio da fine novembre, la società ha già eletto il nuovo presidente” inizia così la conferenza stampa del sindaco di Manfredonia Gianni Rotice che smentisce il comunicato inviato dalla minoranza di governo comunale. “La concessione del campo alla squadra di calcio è avvenuta prima del mio insediamento come sindaco ed è atta al miglioramento del ‘Miramare’, garantendo continuità alla squadra di calcio del paese”.

“Sulle dune di Ippocampo la capogruppo è la C.C.C. ed il lavoro è stato svolto in ATI nel settembre 2017. Sempre la C.C.C. ha dichiarato l’ultimazione delle opere. Queste ultime sono state prese in consegna dall’Amministrazione a dicembre 2020 per via di alcune opere che non potevano ultimarsi. A febbraio 2020 le opere erano praticamente ultimate (al 97% dei lavori, il 3% era per un canale che non poteva ultimarsi).

Qualcuno si inventa un conflitto di interessi su un socio dell’ATI, una incompatibilità con una quota di valore di 20.000 euro” chiude Rotice, “c’è una confusione enorme su questa cosa”.

La chiusura sulla Gianni Rotice Srl: “Non so quale conflitto di interesse possa esserci, ho sin da subito cambiato l’organo di governo. Un iter complesso chiuso a metà dicembre”.

“In un comune come il nostro, dove l’attuale opposizione è responsabile del commissariamento, sia politico che per mafia, cosa fanno? Anzichè parlare di temi, della salvaguardia di 126 famiglie (LSU) ed altro, continuano a fare campagna elettorale”.