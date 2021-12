Rotice ricorda Toni Santagata “Da Manfredonia iniziò a cantare, soprattutto alle Feste di Carnevale”

Una triste notizia é arrivata pochi minuti fa, l’improvvisa scomparsa di Toni Santagata celebre artista e cantautore nostro conterraneo che ha esportato la musica e la cultura pugliese all’estero ed aveva un legame strettissimo con la nostra città, di cui ne andava fiero.

Nelle scorse settimane ne aveva parlato a Inchiostro di Puglia e su Rai1 alla trasmissione “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone. La sua fortunata carriera artistica (più di 60 milioni di dischi venduti) partì proprio da Manfredonia, dove ritornava per piacevoli passeggiate appena era libero da impegni di lavoro. “Erano gli anni del primo dopoguerra quando a 15 anni partii dalla mia Sant’Agata per trasferirmi a Manfredonia, per studiare al Liceo Classico. Uno spostamento piccolo, ma per me ragazzino era come andare a vivere a Las Vegas. Da lì ho cominciato a cantare dappertutto, soprattutto alle Feste di Carnevale”.

Da parte dell’Amministrazione comunale e tutta la cittadinanza le più sentite condoglianze alla famiglia di Toni Santagata. Onoremo, anche istituzionalmente, il suo rapporto speciale con la sua e nostra amata Manfredonia, affinché resti indelebile ed eterno.