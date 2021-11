Rotice riceve Tajani in Comune

Grazie a tutti voi cittadini per aver scritto insieme a me il primo capitolo di una nuova storia per Manfredonia. Pronti per proseguire subito, con la politica perbene ed il saper fare della società civile, il resto di questo libro che riporterà dignità, fiducia e futuro alla nostra città.

Grazie per la splendida serata a tutti i rappresentanti politici presenti ed a tutti i candidati protagonisti di questa indimenticabile campagna elettorale. Un onore ricevere a Palazzo di Città l’On. Antonio Tajani (accompagnato dall’infaticabile consigliere regionale Giandiego Gatta, che ha sin da subito creduto e sostenuto la mia candidatura a sindaco) per suggellare quella importante filera istituzionale che permetterà a Manfredonia di avere un filo diretto con Bari, Roma e Bruxelles.