Rotice: “Quando apre una nuova attività commerciale é sempre motivo di crescita e speranza per una città a vocazione turistica come Manfredonia”

Rotice:

Le festività natalizie in città sono iniziate con una piacevole sorpresa. In Corso Manfredi, da qualche giorno, ha riaperto i battenti un’attività commerciale che ha creato nuove opportunità di lavoro per numerosi professionisti del settore e la riqualificazione di un’area storica (Il Pertugio del Monaco) a rischio degrado e vandalismo.

Quando apre una nuova attività commerciale é sempre motivo di crescita e speranza per una città a vocazione turistica come Manfredonia che punta a migliorare ed ampliare la propria offerta di servizi.

Ad intraprendere coraggiosamente la via dell’imprenditorialità é una nostra giovane concittadina Natascia con il supporto dell’esperto papà Matteo.

Qualche sera fa ho avuto modo di conoscere questa “grande famiglia” made in Manfredonia: l’intramontabile Babbo Natale (alias Andrea Gambuto), la simpaticissima Giulia Scarano (webstar) e un’eccellenza dello street food Rosa Maria Coppolecchia, unitamente all’impeccabile staff della cucina.

In bocca al lupo a Natascia e a papà Matteo, anche per loro é UN NUOVO INIZIO.

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia