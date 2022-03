Rotice ospite a Frosinone: “Lo sport unisce, fa crescere e crea nuove opportunità”

“La giornata di oggi sia l’auspicio dell’inizio di una proficua collaborazione per progetti futuri tra le Città di Manfredonia e Frosinone nel segno dei GIOVANI TALENTI come il nostro concittadino EMANUELE CICERELLI”.

Lo sport unisce, fa crescere e crea nuove opportunità. Nell’occasione dell’odierno big match di Serie B Frosinone Calcio – Benevento Calcio (bella e convincente vittoria per 2-0 dei padroni di casa) con la Presidente del Consiglio comunale Giovanna Titta, sono stato ospite della società frusinate nella quale milita il talento sipontino Emanuele Cicerelli.

Abbiamo avuto il modo di interloquire con il Presidente Maurizio Stirpe ed il suo staff, confrontandoci sul tema dello sport e della fruizione delle adeguate strutture per far crescere socialmente ed economicamente una città, soprattutto nell’ottica dell’educazione e formazione dei più giovani. Lo sport anche come volano per la valorizzazione dell’imprenditoria e la promozione dell’immagine della città. Un modello, quello di Frosinone, virtuoso e da mutuare, anche per far crescere potenziali talenti di casa nostra.

In bocca al lupo al Frosinone Calcio, impegnato in un campionato di vertice in lotta per la promozione in Serie A, pienamente convinto che il talento del nostro Lele Cicerelli sarà determinante nello sprint finale di stagione.

Gianni Rotice