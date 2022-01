Rotice: “Orgoglioso dei cittadini che continuano a vaccinarsi, anche dei più piccini”

Mi rassicura ed inorgoglisce il fatto che a Manfredonia ci sia un costante e consistente flusso giornaliero di cittadini (in media 400) che si recano all’Hub allestito presso i locali della Chiesa Sacra Famiglia per ricevere la propria dose e dove ogni giorno, da più di un anno, operano con grande professionalità e spirito di abnegazione personale medico-sanitario e volontari (Protezione Civile, P.A.S.E.R. Manfredonia, Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia, Associazione Nazionale Carabinieri Sez. Manfredonia).

Anche la risposta massiccia e responsabile delle famiglie che in massa stanno decidendo di vaccinare i più piccini è un grande segno di maturità della nostra comunità, anche culturale. L’unica difesa che abbiamo per guardare avanti con fiducia è il vaccino ed i numeri vertiginosi di questi giorni non ci fanno stare tranquilli, anche in vista della riapertura delle scuole della prossima settimana.

I più fragili (bambini, anziani, soggetti con patologie) vanno tutelati il più possibile da questo grande nemico che muta così rapidamente. Continuiamo a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del vaccino, andando oltre le mere questioni dell’obbligatorietà.