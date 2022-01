Rotice: “Oggi non è un buongiorno, lo Stato ci ascolti, ci aiuti e non lasci più soli”

Oggi non è decisamente un buongiorno, anzi la notte sembra essere sempre più buia e profonda. Il sole della legalità pare eclissato. Quello che è accaduto a pochi chilometri da noi a Generoso Rignanese lascia sgomenti ed amareggiati. Quanto vale la vita di un Amministratore Pubblico, soprattutto qui sul nostro territorio dove una criminalità sempre più sfrontata alza giorno dopo giorno il tiro della sfida con lo Stato?

Da parte mia in qualità di Sindaco di Manfredonia, dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza va la massima solidarietà all’Assessore del Comune di Monte Sant’Angelo Rignanese per il grave atto intimidatorio subito, ma ritengo che questa vicinanza formale e di circostanza debba trasformarsi in una risposta energica da parte di tutte le Istituzioni a tutti i livelli, prima che questa escalation porti ad esiti ancor più gravi.

Sembra che il giornaliero bollettino di guerra che giunge dal nostro territorio sia divenuto una normale consuetudine a cui ci si sta abituando in maniera inerme. Occorrono risposte di contrasto e prevenzione alla criminalità poderose e strutturate nel tempo, e non azioni spot. Questo territorio è divenuto economicamente e socialmente arido (e di conseguenza avviato allo spopolamento) anche a causa dell’asfissiante azione della criminalità che lo rendono poco attrattivo e vivibile. La legalità non può e non deve restare un concetto astratto da sventolare in convegni o sui media. La legalità dev’essere lo strumento principale da applicare e far applicare per accompagnare per mano il nostro territorio all’uscita da questa notte buia. Non c’è più tempo, attendere oltre potrebbe essere troppo tardi. Lo Stato ci ascolti, ci aiuti e non lasci più soli.

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia