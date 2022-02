Rotice: “Occorre una rivoluzione culturale, dove le Istituzioni e la società civile si prendono per mano per camminare insieme sulla strada della legalità”

Un plauso ai Carabinieri del Comando di Manfredonia per l’Operazione “Macchia Bianca” portata brillantemente a termine quest’oggi e che, sono certo, rappresenta la prima di una strutturata e duratura risposta della Squadra Stato all’asfissiante morsa della criminalità ai danni del nostro territorio.

L’indagine odierna ricostruisce in tutta la sua crudeltà la violenza e la pericolosa ramificazione delle organizzazioni criminali nella nostra città attraverso il mercato dello spaccio della droga ,che vede il coinvolgimento, purtroppo, di persone giovani e già ben avviate ad attività illecite e pericolose.

Certamente il disagio socio-economico favorisce l’infiltrazione della criminalità in taluni contesti, ed è per questo che occorre una rivoluzione culturale, uno scatto d’orgoglio, una ribellione collettiva, dove le Istituzioni e la società civile si prendono per mano per camminare insieme sulla strada della legalità, che da slogan deve diventare opportunità di reale ripartenza del nostro territorio.

Gianni Rotice