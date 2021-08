Rotice: “Nuova luce in città, complimenti all’Associazione Io sono Partita Iva”

(Nuova) Luce. Manfredonia ha bisogno di questo dopo gli ultimi anni bui e spenti che hanno offuscato la bellezza della città e la vivacità dei suoi abitanti, smarriti, disorientati e rassegnati nel bel mezzo di una lunga notte assai oscura. La luce è segno di vita, rinascita, coraggio, futuro.

Da qualche giorno i luoghi simbolo del centro storico di Manfredonia vivono di nuova luce grazie all’iniziativa dell’Associazione “Io Sono Partita Iva”, a cui va il mio personale plauso per aver ideato ed organizzato, interamente a proprie spese, qualcosa di originale e suggestivo che sta avendo eco oltre i confini locali (sopratutto sui social network con scatti mozzafiato), a beneficio della nostra città. La Cattedrale ed il Campanile in queste notti d’estate vengono esaltati da una luce nuova, che ne disvela anche particolari architettonici inediti, oltre a tenere con il naso all’insù e tanta meraviglia grandi e piccini per diversi infiniti minuti di stupore e magia.

Un’iniziativa che per la comunità sipontina ha un valore ancor più speciale e fortemente affettivo: queste installazioni artistiche luminose saranno simbolo di devozione e folklore per la Santissima Maria di Siponto, la Patrona di Manfredonia, i cui tradizionali festeggiamenti avvengono, come tradizione, a fine agosto, ma quest’anno (per la seconda volta consecutiva) non potranno essere svolti a causa delle limitazioni anti-covid. La luce che illuminerà i luoghi simbolo del centro storico, rappresenta, quindi, l’affetto e la devozione della comunità verso la sua amata Santa Patrona.

Questo è un bel segnale di ripresa per la nostra città, dove l’iniziativa virtuosa del privato deve trovare spazio ed essere sostenuta dalla macchina comunale attraverso lo snellimento burocratico. Tra Pubblica Amministrazione ed imprenditoria non dev’esserci contrapposizione, ma dialogo, sinergia e convergenza nella visione di sviluppo.

Complimenti ed ancora grazie a ciascuno degli intraprendenti componenti dell’Associazione “Io sono Partita Iva” per aver permesso a Manfredonia, anche grazie alle luminarie a tema marino sul Lungomare, di poter avere nuova luce durante questa estate. Che sia davvero di buon auspicio, per tutti.

Evviva Manfredonia!

Ing. Gianni Rotice