Rotice: “Negli eventi estivi Manfredonia ha dato spazio a tanti giovani talenti della città”

GIOVANI TALENTI

Negli eventi di quest’estate Manfredonia ha dato spazio a tanti giovani talenti della città.

Tra di essi due artisti di rilevanza nazionale (con Manfredonia sempre nel cuore) che ho avuto il piacere di accogliere istituzionalmente e conoscere personalmente.

Uno è CRYTICAL OFFICIAL FANCLUB (Amici), nome d’arte di Francesco Paone, cantautore 18enne figlio di mamma sipontina (Maria Grazia) cresciuto nella nostra città e protagonista dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, esibitosi al SUMMER SHOW del Carnevale di Manfredonia lo scorso 24 luglio. Per lui sono arrivati fans da tutt’Italia per assistere alla sua attesissima performance musicale, trascinata dalla sua hit “Le mie parole sono armi”.

Dalla musica alla danza. Protagonista della 29^ edizione del Premio Argos Hippium, con un’emozionate opening all’interno della Basilica di Edoardo Tresoldi nel Parco Archeologico di Siponto, è stata Chiara Esposito, anch’essa di mamma sipontina (Emma).

Ha studiato al San Carlo di Napoli e all’Accademia di danza alla Scala di Milano dove si è diplomata. Ha ballato con il balletto dell’Accademia della Scala nello spettacolo “Danza con me” di e con Roberto Bolle trasmesso da Rai Uno. È reduce da una tournée in Europa con il dramma di Miller “Il lago dei cigni”.

Grazie Francesco, grazie Chiara per il vostro talento punto che onora le vostre profonde radici sipontine. I palcoscenici più prestigiosi del mondo vi attendono. Ad maiora!

Gianni Rotice