Rotice: “Minoranza cerca visibilità mediatica con problematiche di secondo piano rispetto a quanto avviene a livello locale, nazionale ed internazionale”

Sono davvero preoccupato e rammaricato per quanto sta accadendo in questi giorni a livello locale, nazionale ed internazionale. Una coincidenza di tristi avvenimenti mette a serio rischio gli equilibri sociali ed economici che faticosamente stavamo provando a ricostruire dalla macerie della pandemia. Il rincaro delle spese energetiche e dei carburanti, la protesta degli autotrasportatori e l’inizio del drammatico conflitto bellico tra Russia ed Ucraina non lasciano ben sperare per gli imminenti scenari.

Penso in primis alle famiglie ed al sistema delle imprese già duramente messi alla prova negli ultimi due anni e che, oggi, vede al fronte in prima linea, ma senza i necessari strumenti e risorse, le Istituzioni locali che non riescono ad arginare queste emergenze.

Come Amministrazione comunale siamo scesi in strada accanto agli autotrasportatori ed ai pescatori e lo saremo sempre, ed in qualunque sede politico-istituzionale, al fianco di chi è in difficoltà per l’affermazione di ogni diritto alla dignità. Tanto più che il nostro Comune e la nostra città non vivono un momento florido, anzi. Giornalmente dobbiamo far fronte alle emergenze figlie di anni di scellerata gestione finanziaria, amministrativa e politica.

E’ responsabilità mia e di questa Amministrazione fare degli sforzi extra per ridare futuro e dignità a Manfredonia ed ai manfredoniani. Preso da queste decine e decine di problematicità, a cui cerchiamo sempre di trovare la migliore soluzione nel minor tempo possibile, mi rammarica vedere le minoranze cercare la visibilità mediatica a tutti i costi aggrappandosi a strumentali, artefatte e frivole questioni, magari anche con qualche addetto ai lavori compiacente ed alla ricerca di un posto al sole. Questa superficialità e distrazione non arreca danni al Sindaco, ma agli interessi reali dei cittadini, ai quali bisogno dar conto con lealtà, efficienza, competenza e trasparenza.

La campagna elettorale è finita da più di tre mesi. Vista anche la situazione attuale, mi aspetto proposte e rilevazioni sui temi reali riguardanti le problematicità della città. La storia ci si insegna che le guerre sono inutili e non hanno mai prodotto nulla di buono.

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia