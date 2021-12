Rotice: “La città voleva il cambiamento”

Sono e siamo persone di parola e non di parole. Come promesso in campagna elettorale, ad una settimana dal mio insediamento a Palazzo di Città in tempi record ho presentato la squadra di governo, che è subito operativa e gli Assessori impegnati tutti i giorni a tempo pieno nello svolgimento delle loro funzioni.

Una squadra ben assortita nelle competenze in rappresentanza della società civile, giovane (età media 40 anni), capace, brillante, perbene, concreta, con tanta voglia di impegnarsi per la città ed in discontinuità con il passato (nessuno dei componenti ha svolto ruoli di gestione amministrativa prima d’ora). Con questa scelta, condivisa con i partiti e le liste civiche della coalizione di maggioranza, si dà spazio alla meritocrazia ed alla competenza. La città voleva i giovani ed il cambiamento e, con questa squadra, dimostriamo che non era un semplice slogan elettorale, ma una scelta convinta e concreta.

I temi da affrontare sono molteplici e non semplici, ma abbiamo le responsabilità di far ripartire Manfredonia attraverso le azioni e le soluzioni individuate nel programma di governo. Le sfide sono fatte per essere vinte ed io sono molto fiducioso anche perché so di poter contare su un’ottima squadra e sul sostegno dei miei concittadini.

UN NUOVO INIZIO

Gianni Rotice