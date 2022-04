Rotice incontra Piazzolla: “Potenziare il San Camillo e ritrovare l’efficienza attualmente mancante”

E’ già in itinere un percorso tecnico-amministrativo, che ora va attuato, per potenziare servizi e personale consentendo alla struttura di potersi specializzare e ritrovare l’efficienza attualmente mancante.

E’ l’esito dell’incontro istituzionale avvenuto a Palazzo di Città tra il Sindaco Gianni Rotice ed il Direttore Generale ASL Foggia Vito Piazzolla avente ad oggetto il presente ed il futuro dell’Ospedale “San Camillo”.

Il Sindaco ha illustrato nel dettaglio al Dg tutte le criticità della struttura giunte da cittadini e personale medico-sanitario tali da rendere deficitario lo “stato di salute” del “San Camillo” ridottosi , anno dopo anno, ai minimi termini nella sua operatività rispetto ad un territorio che fa da riferimento a diverse migliaia di cittadini del Gargano.

Il Dg Piazzolla, dal canto suo, recependo tali criticità, ha illustrato al sindaco quelli che sono gli investimenti di diversi milioni di euro già previsti per il “San Camillo”, a partire dagli imminenti arrivi dei nuovi macchinari all’avanguardia di diagnostica per il reparto di Radiologia (TAC, risonanza magnetica, ecc) ed il potenziamento di servizi (come quello di Diabetologia) anche attraverso l’incremento di personale medico-sanitario in pianta organica, oltre al già annunciato investimento di 10milioni di euro del Pnrr per interventi a livello edile-strutturale.

Obiettivo di questo percorso istituzionale intrapreso dall’Amministrazione comunale con l’Asl è un forte e reale irrobustimento di una struttura sanitaria che risponda fattivamente alle esigenze dei cittadini.