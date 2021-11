Rotice incontra Padre Franco Moscone: “Camminare insieme”

“Camminare insieme, sulla stessa strada come indicato da Papa Francesco nel Sinodo”. Questa chiosa finale di Padre Franco Moscone (Vescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo) è la perfetta sintesi del cordiale incontro svoltosi questo pomeriggio presso la Curia, durante il quale abbiamo conversato sul futuro della città e del territorio.

Sviluppo ed occupazione, lotta all’illegalità ed alle nuove povertà sociali, tutela dell’ambiente, riavvicinamento dei cittadini alle Istituzioni con il coinvolgimento informativo e partecipativo alla vita politico-amministrativa sono stati i temi principali rispetto ai quali si è convenuto procedere nell’agire in modo chiaro e trasparente nell’intento della reciproca collaborazione con l’obiettivo unico del bene comune.

Parlare con una voce unica. A tal proposito ho proposto a Mons. Moscone, in relazione alla delicata tematica del futuro della zona Ex Enichem (questione bonifica da porre con urgenza e perentoriamente al Ministero dell’Ambiente ed Eni Rewind) e dello sviluppo sostenibile per la tutela della salute dei cittadini, di creare un comune fronte di dialogo e confronto assieme al sindaco di Monte Sant’Angelo Pierpaolo d’Arienzo per interagire con maggiore forza e concretezza con gli Enti sovraterritoriali competenti. Unire le forze con una visione comune e condivisa, riconciliando anche possibili contrapposizioni tra le comunità viciniore.

UN NUOVO INIZIO