Rotice incontra i referenti della Riviera Sud di Manfredonia

Implementazione dei servizi, manutenzione spazi pubblici, completamento infrastrutture, procedure amministrativo-legali pendenti. Una matassa molto ingarbugliata per decenni di mancate risposte e risolutive prese di posizione da parte dell’Amministrazione comunale causano a tutt’oggi disagi a residenti e proprietari di immobili dei Villaggi della Riviera Sud (da Sciale delle Rondinelle ad Ippocampo) i cui referenti sono stati ricevuti a Palazzo di Città Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia, l’Assessore all’Urbanistica Anna Trotta, il Dirigente comunale Ing. Giuseppe Di Tullo ed il Capo Servizio dell’Ufficio Legale comunale Avv. Teresa Totaro.

Dopo la disamina delle numerosissime problematicità persistenti da parte dei referenti dei Villaggi, il sindaco Rotice ha predisposto l’avvio di un percorso condiviso che conduca, attraverso un cronoprogramma a breve-medio e lungo monitorato mensilmente in collaborazione gli stessi referenti – alla risoluzione delle necessità (si è affrontato anche il tema del potenziamento dei servizi di pubblica utilità come il trasporto pubblico) e delle annose vertenze amministrative, legali ed urbanistiche con il coinvolgimento diretto degli altri Enti e soggetti competenti. Tra gli interventi più attesi vi è la realizzazione di due progetti finanziati dall’AIP (collegamento della rete principale di acqua e fogna al depuratore e realizzazione di nuova rete interna ai Villaggi per la connessione a quella principale) approvati dal Comune e cantierizzati dall’AQP, che risolveranno definitivamente le problematicità di approvvigionamento idrico e quello degli scarichi.

Il Sindaco ha evidenziato come la Riviera Sud, come da programma elettorale, rappresenti un’area per lo sviluppo turistico con il più ampio potenziale sul territorio sulla quale l’Amministrazione punta anche per l’attrazione di progetti e finanziamenti ecosostenibili e legati alla valorizzazione delle risorse locali, dando così impulso all’economia ed all’occupazione.