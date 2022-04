Rotice incontra gli atleti del Calcio a 5: “Teniamoci stretti la A”

Il biancoceleste è indissolubilmente legato alla storia dello sport di Manfredonia. Dal 1996 ad oggi c’è stato un piccolo sogno che è divenuto una grande realtà che sta portando lustro alla nostra città alla pari con altre grandi come Roma, Napoli, Pescara.

Oggi la Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, contro i campani del Sandro Abate, gioca al PalaScaloria (ore 16) un match fondamentale per centrare l’obiettivo salvezza nel massimo campionato nazionale, traguardo storico di un’ importante ascesa sportiva per lo sport in Puglia (unica rappresentante di questa disciplina ai massimi livelli).

Ci è sembrato doveroso ringraziare dirigenza, staff e squadra ricevendoli in Aula Consiliare, il luogo più rappresentativo di una comunità. Sacrifici sportivi ed imprenditoriali che consentono anche la promozione e la valorizzazione della città in circuiti e contesti di notevole importanza. Se cresce lo sport, cresce la città sotto tutti gli aspetti socio-economici. Per questo l’impegno di questa Amministrazione comunale é quello di adeguare le strutture sportive esistenti e creare nuovi spazi per permettere a tutti (anche gratuitamente) di praticare il maggior numero di discipline possibili, a livello agonistico ed amatoriale.

Ora teniamoci stretti il sogno della Serie A del Calcio a 5.

Forza ragazzi, vinciamo queste ultime 4 match. Manfredonia é con voi!