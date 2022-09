Rotice in un video: “Non dobbiamo disunirci e perdere la speranza”

Ho girato, come ogni giorno, tanto per Manfredonia e stasera ho voluto essere in veste istituzionale al lunapark per dimostrare vicinanza a chi direttamente ed indirettamente ha vissuto i noti fatti criminosi. Non la diamo vinta a qualche balordo. Manfredonia non si arretra e non si ferma. È una comunità che si sta risvegliando dopo anni difficili. Una comunità fatta di tanta gente perbene che non deve disunirsi e perdere la speranza.

Manfredonia non si ferma davanti alla criminalità proseguendo a testa alta il percorso di recupero della sua dignità.