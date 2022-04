Rotice: “Il mare è un’opportunità, anche sociale e culturale”

Il mare non ha confini, il mare non ha barriere, il mare non fa differenze perché il mare è di tutti e per tutti. Il mare è un’opportunità, anche sociale e culturale.

Stamattina ho partecipato con molto piacere all’ennesimo appuntamento didattico ed educativo della “Settima Blu” organizzata dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia, che ringrazio per l’impegno e la sensibilità rispetto a queste tematiche. Una mattinata speciale che ha visto protagonisti i ragazzi e le famiglie dell’Associazione “Pesca senza Barriere”. Non voltare più le spalle al mare significa anche non voltare più spalle alle fragilità sociali di questa città. Pari opportunità e pari diritti, per tutti.

Una giornata di festa che ci ricorda l’impegno dell’inclusione e dell’accessibilità. Con l’Associazione “Pesca senza Barriere” questa Amministrazione ne ha preso uno preciso: individuare, assieme alle Autorità preposte, spazi che in maniera stabile e definitiva consentano ai disabili ed alle loro famiglie di poter svolgere attività tutto l’anno, affinché ogni giorno si possa festeggiare “La giornata del Mare”.

Lo faremo, cosi come, ad esempio, abbiamo mantenuto la promessa dell’apertura della Mostra della Cultura del Mare. Nessuno sarà lasciato indietro.