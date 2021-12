Rotice: “Hub vaccinale di Manfredonia eccellente”

Terza dose vaccino anti-Covid 19 fatta.

É un atto di responsabilità personale e di rispetto verso gli altri.

Proteggiamoci e proteggiamo chi ci sta vicino dal contagio, anche rispettando le basilari norme come il distanziamento, l’uso della mascherina in situazione di particolare affollamento e la frequente igienizzazione delle mani. Mi rassicura ed inorgoglisce il fatto che a Manfredonia ci sia un costante e consistente flusso giornaliero di cittadini (in media 400) che si recano all’Hub allestito presso i locali della Chiesa Sacra Famiglia per ricevere la propria dose.

Un hub che per numeri e qualità del servizio offerto rappresenta un’eccellenza a livello regionale.

Questa mattina ho voluto ringraziare il personale sanitario ed i tanti volontari (Protezione Civile, Centro Operativo del Comune di Manfredonia, P.A.S.E.R. Manfredonia , Associazione Nazionale Carabinieri sez. di Manfredonia, Croce Rossa) che da mesi con professionalità e spirito di abnegazione svolgono quotidianamente il proprio ruolo a beneficio della nostra comunità. In prima linea in una difficile e straordinaria emergenza che si potrae da quasi 2 anni.

GRAZIE a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza. Se abbiamo superato il periodo più critico di questa pandemia è anche grazie al vostro instancabile impegno ed al vostro coraggio.

Ora non abbassiamo la guardia e, purtroppo, i numeri dei contagi in aumento ci invitano ancor di più alla prudenza. Vacciniamoci e con buonsenso rispettiamo le regole anti-Covid 19. Solo così ne potremo uscire vincitori, tutti.

Gianni Rotice