Rotice: “Ho sottoscritto l’impegno nazionale #SoloVotiPuliti per la trasparenza e la legalità”

HO SOTTOSCRITTO L’IMPEGNO NAZIONALE #SOLOVOTIPULITI. TRASPARENZA E LEGALITÀ PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E L’EVENTUALE AZIONE DI GOVERNO DELLA CITTÀ

Ho sottoscritto l’appello nazionale #SoloVotiPuliti promosso da Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione in vista della prossima tornata elettorale.

“Le mafie e la corruzione sono minacce attuali e concrete che attentano il benessere, la

sicurezza e lo sviluppo democratico, civile, economico e sociale delle comunità.

Per questo motivo sottoscrivo questo appello per esprimere pubblicamente il mio

impegno a non chiedere voti ai mafiosi comunque denominati e il mio preventivo e

netto rifiuto di qualsiasi sostegno, da quello di natura economica a quello elettorale,

alla mia candidatura che possa provenire da queste consorterie criminali e

criminogene.

In caso di elezione mi impegno a sottoscrivere la Carta di Avviso Pubblico e a porre in

essere ogni azione afnché l’amministrazione che sarò chiamato a rappresentare, o

di cui farò parte, persegua in modo trasparente l’interesse comune, prevenendo e

contrastando qualsiasi forma di complicità e connivenza nonché le logiche di

predazione, sopraffazione e asservimento che i mafiosi e i corrotti vogliono imporre a

danno della comunità, dei diritti delle persone e dell’ambiente”.