Rotice: “Giornata tristissima per Manfredonia”

Oggi è una giornata tristissima per Manfredonia, la cui comunità è colpita da un duplice lutto. Nella giornata in cui si celebrano i funerali di Domenico Trotta, giovane informatico impegnato nel sociale deceduto lo scorso lunedì a causa di un improvviso malore, la città piange la scomparsa di Girolamo Ognissanti, noto e storico barbiere, punto di riferimento di diverse generazioni e fonte d’ispirazione per molti addetti ai lavori avviati a questa professione con il suo iconico salone nel centro storico.

Il caro amico Girolamo – che avevo avuto il piacere di incontrare nel periodo natalizio nonostante fosse fisicamente debilitato ma molto sereno e determinato – ha combattuto a lungo e sino all’ultimo con ogni sua forza contro un male incurabile. Un pezzo di storia di Manfredonia che va via per sempre, ma resteranno indelebili il carisma e l’affabilità che lo caratterizzavano nella professione e nella quotidianità.

Un saluto speciale sin lassú ai cari amici Domenico e Girolamo, ed un abbraccio forte alle loro famiglie, stringendomi al loro profondo dolore.

Gianni Rotice