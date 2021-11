Rotice già al lavoro: primo giorno dedicato alla conoscenza degli uffici e dei dipendenti

Dopo l’istituzionale cerimonia di insediamento nell’Aula Consiliare – ringrazio la cittadinanza per l’accorata partecipazione ed il supporto in una giornata così importante – ho voluto subito farmi accompagnare dal Segretario Generale Antonella Cambio alla conoscenza degli uffici Palazzo di Città e dei dipendenti per entrare nel vivo della fase operativa delle attività amministrative.

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia