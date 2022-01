Rotice: “Fulmine a ciel sereno, ciao caro Domenico”

Un fulmine a ciel sereno che mi rattrista profondamente e mi lascia sgomento. La drammatica notizia della morte improvvisa dell’amico Domenico Trotta, mi lascia davvero senza parole.

Un giovane ed eccellente professionista dell’informatica al quale mi accomunava la passione per le moto e l’amore per Manfredonia che volevamo far crescere socialmente attraverso delle attività di solidarietà e promozione territoriale, come quella del “Babbo Natale in moto” di qualche settimana fa organizzata simbolicamente nei Comparti CA.

Ciao caro Domenico, un abbraccio forte alla sua famiglia.

Gianni Rotice