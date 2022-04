Rotice esalta la famiglia De Girolamo: “Capace di costruire una solida realtà economico – occupazionale coniugandola con i sani principi della legalità e del rispetto del territorio”

Quando la legalità non è uno slogan, ma uno stile di vita, da sempre. Da primo cittadino di Manfredonia non posso che essere orgoglioso del prestigioso riconoscimento internazionale conferito alla Lotras, azienda dal dna sipontino, eccellenza nel settore della logistica.

L’Economy Nsa Award 2022 é riservato alle aziende italiane che hanno ottenuto il rating di legalità nelle diverse classi di fatturato, premiando quelle realtà produttive nazionali che si sono sapute distinguere nel declinare congiuntamente la solidità economica con la correttezza e l’osservanza delle regole.

Mi congratulo vivamente con la famiglia De Girolamo, capace di costruire una solida realtà economico – occupazionale coniugandola con i sani principi della legalità e del rispetto del territorio, in un contesto martoriato dalla criminalità e, purtroppo, costantemente agli onori delle cronache per tali vicende. Una storia di riscatto per la nostra terra, un esempio che deve diventare buona prassi e punto di riferimento come modello di sviluppo per i giovani.

La famiglia De Girolamo é la dimostrazione che anche qui, al Sud – con etica, lungimiranza, serietà e competenza – si può fare impresa, per davvero.

Il Sindaco di Manfredonia

Ing. Gianni Rotice