Rotice: “Disponibile sin da subito a confronto pubblico sui Comparti”. La sottoscrizione SoloVotiPuliti avvenuta già il 3 ottobre

In risposta a due sollecitazioni a mezzo stampa, dichiaro la mia disponibilità sin da subito ad un confronto pubblico, carte alla mano, con tutti i candidati sindaci sulla tematica dei Comparti CA.

Inoltre, sulla questione legalità e trasparenza della macchina amministrativa del Comune di Manfredonia ricordo a tutti che ho fatto già sottoscrivere da tempo un codice etico-comportamentale a tutti i miei candidati consiglieri, che sarà valido per tutta la legislatura per chiunque dovesse far parte dell’Amministrazione comunale.

Altresì, in data 3 ottobre ho sottoscritto in pubblica piazza #SoloVotiPuliti, l’appello di Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione.

Lo scrive Gianni Rotice, candidato sindaco di Manfredonia, sui social.