Rotice: “Determinati per il ballottaggio, la gente ha voglia di cambiare”

Manfredonia, con l’alta percentuale di votanti, ha dimostrato di essere una città ed una comunità viva e con tanta voglia di riscatto.

Ringrazio i 7426 elettori che hanno riposto in me la loro fiducia Siamo stati la vera novità dopo tanti anni di malgoverno di centrosinistra ed abbiamo dato ai cittadini una seria e preparata alternativa politica e tecnica con un programma concreto e candidati autorevoli, come dimostrato dai risultati delle liste.

La lista civica Strada Facendo ha ottenuto un ottimo risultato, seconda tra le più suffragate (2989 voti, 10,9%) e ben 5 consiglieri nei dieci più votati in assoluto (tra cui i primissimi tre).

Al ballottaggio ce la giochiamo a viso aperto, non sarà solo una questione aritmetica.