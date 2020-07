Rotice: “Della Vista, le mie felicitazioni per l’accreditamento ministeriale dell’ITS Apulia, da lui diretto”

“Esprimo le mie più vive felicitazioni a Euclide Della Vista, Presidente della Sezione Terziario Avanzato e Comunicazione di Confindustria Foggia e componente del Gruppo Tecnico Terziario Avanzato di Confindustria Puglia, per l’accreditamento ministeriale dell’ITS Apulia Digital maker, da lui diretto, quale Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0.”

E’ quanto ha dichiarato Gianni Rotice, Presidente di Confindustria Foggia, il quale ha aggiunto che “l’essere tra i 26 centri riconosciuti a livello nazionale, tra i soli quattro presenti nel Mezzogiorno e l’unico in Puglia, conferma la valenza strategica dell’ITS Apulia Digital Maker nella diffusione delle nuove tecnologie 4.0 e della formazione specialistica per lo sviluppo del tessuto produttivo di Capitanata, e, al contempo, per quella crescita culturale necessaria per diffondere e velocizzare l’innovazione digitale nel sistema delle imprese”.

“Il riconoscimento del Ministero per lo Sviluppo Economico all’ITS Apula Digital Maker – ha concluso il Presidente Rotice – costituisce l’ennesima, e sono certo non ultima, testimonianza di come la provincia di Foggia sappia esprimere eccellenze in grado di affermarsi sul piano nazionale non solo per comparti ed attività consolidate nel panorama vocazionale del territorio, ma anche in settori emergenti e di prospettiva per l’economia e lo sviluppo dell’industria manifatturiera”.