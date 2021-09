Rotice: “D’Arienzo sindaco e persona esemplare, saremo sempre al tuo fianco”

Pierpaolo D’Arienzo è un sindaco ed una persona esemplare per il suo coraggio e la sua abnegazione nell’affermazione della legalità nel nostro territorio.

Un esempio che porta avanti ogni giorno con la schiena dritta attraverso un virtuoso modo di amministrare il Comune di Monte Sant’Angelo di cui è degno Primo cittadino con evidenti benefici apportati alla sua comunità.

Il suo esempio di applicazione pratica dei principi della legalità ed efficienza di governo come modus operandi va sostenuto e mutuato in tutte le realtà del Gargano e della Capitanata, territori profondamente segnati e feriti dall’azione della criminalità, che va combattuta ed estirpata per l’affermazione di un’economia finalmente “pulita” e duratura.

A nome mio personale e di tutta la coalizione che mi sostiene nel percorso di candidato sindaco al Comune di Manfredonia, attestiamo la solidarietà a Pierpaolo per il vile attentato di ieri: siamo e saremo sempre al tuo fianco per il bene di questa terra. Forza Pierpaolo!

Ing. Gianni Rotice