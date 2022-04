Rotice: “Capacità di un amministratore pubblico sta nel sapere intercettare ed investire finanziamenti”

Farsi trovare sempre pronti alle nuove sfide. In tempi difficili come questi la capacità di un Amministratore pubblico sta nel sapere intercettare ed investire finanziamenti.

Di opportunità ce ne sono tante e l’Amministrazione comunale di Manfredonia (in questi primi mesi dall’insediamento già candidati progetti al PNRR per oltre 10milioni di euro) é al lavoro quotidianamente per reperire il maggior numero di risorse e progetti che, vista la situazione di pre-dissesto economico delle casse di Palazzo di Città, non sarebbero realizzabili.

Oggi pomeriggio ho seguito con molto interesse l’incontro organizzato dal Presidente della Provincia di Foggia Nicola GATTA alla presenza del dott. Domenico Gambacorta, consigliere del Ministro per il Sud e della Coesione Territoriale, che ha illustrato le nuove opportunità di finanziamento offerte dagli ultimi bandi del PNRR. Lo sviluppo di questo territorio passa necessariamente da un cambio di passo, dalla capacità di attrarre e far crescere, con la lungimiranza della innovazione, nuove idee ed investimenti.

Gianni Rotice