Rotice: “Auguri di buon lavoro al Presidente Clemente ed a tutto il direttivo”

Quando il tessuto produttivo e sociale di una città si mette in gioco in prima linea è un benaugurante segnale di ritrovata vitalità per la sua comunità, in particolar modo in questo delicato momento di ripartenza per Manfredonia.

Apprendo con molto piacere della nomina dello stimato imprenditore Michele Clemente a Presidente del Direttivo di zona di Confcommercio che potrà contare sul sostegno di una squadra di imprenditori ed operatori variegata, giovane ed intraprendente.

Sono certo che, unitamente al Presidente Damiano Gelsomino, essi sapranno essere validi e propositivi interlocutori dell’Amministrazione comunale nel costruire opportunità di crescita e sviluppo per la città.

Auguri di buon lavoro al Presidente Clemente ed a tutto il Direttivo.