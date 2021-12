Rotice alla cena benefica di Natale a sostegno di Ant Manfredonia: “Amore e gentilezza”

Amore e gentilezza.

Questa è la mia definizione di @AntManfredonia, una squadra di volontari dalle doti umane straordinarie che da anni é al servizio dei malati di cancro assistendoli nella loro difficile battaglia. Ieri sera si è svolta la cena benefica di Natale (a cui hanno preso parte anche Damiano Gelsomino Presidente della Camera di Commercio di Foggia e l’.On Antonio Tasso) periodo dell’anno particolarmente simbolico per la solidarietà, i ringraziamenti e la speranza.

Come ricordato dal capo delegazione Ant di Manfredonia Saverio De Girolamo, il sostegno ai volontari ed alle famiglie dei malati, unitamente alla loro speranza di guarigione, hanno bisogno di continuo sostegno, anche da parte delle Istituzioni nel facilitare la quotidianità dei malati e delle loro famiglie.

Il mio pensiero va a Michele Vaira (fondatore del nucleo Ant Manfredonia), anche lui strappato alla vita troppo presto da un male incurabile, che ho conosciuto personalmente perché è stato l’angelo custode di mia madre nel suo ultimo difficile tratto di vita.

Come Michele ed i volontari @ANT dovremmo tutti imparare a trovare più tempo per dedicarci alla cura degli altri, a chi è in difficoltà. Cosi sarà Natale tutto l’anno.

E l’augurio sincero fatto ieri sera è stato quello che la guarigione dei malati e la serenità delle loro famiglie possano essere il più bel regalo di queste festività.

Gianni Rotice