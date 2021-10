Rotice al “Museo del Mare”: “La cultura va sostenuta e valorizzata dalla Pubblica Amministrazione”

Manfredonia ha per troppo tempo girato le spalle (urbanisticamente, economicamente, culturalmente) alla sua risorsa più importante: il mare. Sto scoprendo tesori incredibili della nostra città, come il “Museo del Mare” a cura degli infaticabili componenti del “Centro Cultura del Mare” guidati dal Prof. Giovanni Simone, a cui tutta la nostra comunità e le future generazioni devono un grande grazie per la passione, l’abnegazione e la caparbietà dimostrate.

Da trent’anni, ogni giorno, tassello dopo tassello, contro ogni difficoltà, hanno raccolto e catalogato migliaia di reperti scientifici, tecnici e socioculturali legati all’identità marinaresca sipontina donati da più di trecento cittadini e che rischiavano di andare persi definitivamente. Veri e propri gioielli come lo scheletro dell’indimenticato delfino Filippo che ha vissuto nelle acque del Golfo negli anni ’90.

“Il Museo del Mare” é alle sue ultime fasi di allestimento nei locali a pianoterra dell’Istituto scolastico in Viale Miramare (nei pressi della rotonda). Un allestimento fatto dal “Centro Cultura del Mare” con il sostegno di aziende locali che hanno fornito gratuitamente la loro opera e le loro forniture per consentire l’apertura di questo prezioso spazio culturale.

Ma, la cultura va sostenuta e valorizzata dalla Pubblica Amministrazione con la partecipazione a bandi per il reperimento delle necessarie risorse, anche per la promozione turistica. Nella nostra proposta di governo della città c’è la creazione di un circuito integrato che unisca in un unico itinerario tutti i beni culturali di Manfredonia (Parco archeologico di Siponto, Castello, Abbazia di San Leonardo, Oasi Laguna del Re, Ipogei Capparelli, Museo diocesano, chiese, Museo del Mare, Museo dei Pompieri e della Croce Rossa) e facilitarne la fruizione tutto l’anno, incentivando la nascita di servizi che possano generare opportunità di lavoro attraverso protocolli di gestione e collaborazione tra Pubblico e Privato. In questo contesto di marketing del territorio sarà centrale l’interlocuzione con Regione Puglia e PugliaPromozione per esportare in Italia e nel mondo il brand Manfredonia.

Gianni Rotice – Candidato sindaco di Manfredonia