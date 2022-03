Rossgram: l’alternativa russa al blocco di Instagram

In seguito al blocco di alcuni social network, tra cui Facebook, Instagram e Twitter, la Russia cerca di trovare una sostituzione ad essi creando una app social parallela alle precedenti, il suo nome è Rossgram.

Nelle ultime settimane, la trasmissione di molti media è stata oscurata. Tra questi come evidenziato in precedenza ci sono i social più influenti al momento. Questo ha portato alla crescita dell’utilizzo di connessioni Vpn, le quali mascherano l’indirizzo Ip dell’utente simulando una diversa posizione geografica.

Inoltre dal Cremlino è arrivato, di fatto, il divieto di riferirsi all’invasione dell’Ucraina col termine “guerra”.

La situazione si è poi complicata ulteriormente con la chiusura di media indipendenti come la radio Ekho Moskvy e Dozhd.

Tuttavia la Russia ha messo in gioco le sue carte per trovare una sostituzione e arriva così Rossgram. Quest’app sarà disponibile nel territorio della Federazione russa dal 28 marzo. Inizialmente sarà fruibile solo per alcune categorie di utenti come blogger, investitori e marchi, in seguito potrebbe poi diventare accessibile a tutti.

La notizia della nascita di questa nuova applicazione è stata condivisa dall’agenzia di stampa russa Tass. La Russia sta cercando di costruire una sua rete informativa indipendente creando servizi paralleli. Non è stata diffusa però alcuna notizia riguardo all’app se non il momento in cui verrà rilasciata. Non è dato sapere quindi da chi sia finanziata Rossgram, dove venga sviluppata e quali termini e condizioni abbia.