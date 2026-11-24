Roseto Valfortore Roseto Valfortore si racconta attraverso i suoi sentieri

Roseto Valfortore si racconta attraverso i suoi sentieri: 72 escursionisti alla scoperta della natura e delle tradizioni locali

<< Il gruppo GAVI ha fatto tappa nel borgo dei Monti Dauni per una giornata di trekking, tra paesaggi, biodiversità, sapori autentici e ospitalità. La sindaca Lucilla Parisi: "I nostri paesaggi sono perle rare da tutelare, valorizzare e conservare". >>

Una domenica all'insegna del trekking, della natura e della scoperta del territorio. Ieri, domenica 22 novembre, Roseto Valfortore ha accolto 72 escursionisti soci del GAVI, associazione di tutela ambientale, escursionismo e promozione del territorio, affiliata alla F.I.E. (Federazione Italiana Escursionismo), protagonisti di una giornata dedicata alla conoscenza di uno dei percorsi naturalistici più suggestivi del borgo: il Sentiero Serra.

L'iniziativa, organizzata dal GAVI su invito della sindaca Lucilla Parisi, ha rappresentato un'importante occasione per far conoscere le bellezze paesaggistiche e naturalistiche di Roseto Valfortore, attraverso un'esperienza di turismo lento e sostenibile.



La giornata si è aperta con una calorosa accoglienza da parte della Pro Loco di Roseto Valfortore, insieme alla sindaca, con una colazione dai sapori genuini della tradizione locale: pane e miele, ricotta, formaggi e olio novello. A seguire, il gruppo si è messo in cammino lungo il Sentiero Serra, un itinerario panoramico immerso nella natura, apprezzato per la bellezza dei suoi paesaggi e la cura del percorso.

Dopo l'escursione pranzo presso La Locanda Di Tullio e Amalia con i sapori locali, concludendo la visita con una passeggiata serale tra le vie del centro storico, già illuminate e addobbate in vista delle festività natalizie.



Grande soddisfazione è stata espressa dalla sindaca Lucilla Parisi, che ha ringraziato gli organizzatori, il presidente nazionale del GAVI Antonio Gennarino e Filippo Minelli del gruppo di Alberona per aver accolto l'invito a organizzare un'escursione anche a Roseto.



"I nostri paesaggi sono perle rare, ricchi di biodiversità da tutelare, valorizzare e conservare", ha sottolineato la sindaca, ribadendo l'importanza di incentivare un turismo lento, fatto di persone attente, consapevoli e rispettose dell'ambiente, lontano dalle logiche del turismo di massa.

Un'esperienza che conferma quanto i sentieri, il patrimonio naturalistico, le tradizioni e l'accoglienza possano rappresentare una risorsa preziosa per promuovere Roseto Valfortore e i Monti Dauni, facendo del territorio una destinazione da vivere e scoprire con rispetto e consapevolezza.



