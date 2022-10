Rose di mele: la ricetta di in_the_kitchen_with_adriana.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette dolci, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

Porzioni: 6 rose

INGREDIENTI

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

2 mele

3-4 cucchiai di zucchero semolato

1 noce di burro

il succo di 1 limone

cannella in polvere a piacere

PROCEDIMENTO

Sbucciate le mele, privatele del torsolo e tagliatele a fettine piuttosto sottili.

In una padella fate fondere il burro, unite le fettine di mele e irroratele con il succo di limone.

Aggiungete lo zucchero semolato e la cannella.

Mescolate e cuocete a fiamma media, saltandole di tanto in tanto, fino a quando saranno diventate morbide e il fondo di cottura si sarà quasi completamente asciugato.

Tagliate la pasta a strisce orizzontali.

Disponete le fettine di mela su ciascuna striscia, cercando di far sbordare appena la parte del dorso.

Ripiegate la parte inferiore delle strisce portandola alla stessa altezza di quella sottostante.

Arrotolate ben stretta la striscia da un’estremità corta verso l’altra in modo da comporre una rosa, facendo una leggera pressione sul lembo di impasto posto a chiusura.

Disponete le rose di mele in uno stampo da muffin imburrato.

Cuocete nel forno già caldo a 160° per circa 50 minuti, coprendo con un foglio di alluminio dopo circa 30 minuti in modo che mele e pasta non bruniscano troppo.

Sfornate, fate intiepidire e servite le vostre rose di pasta sfoglia e mele alla cannella con una spolverata di zucchero a velo a piacere.

