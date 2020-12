Rosa Barone: “Stop a nuove trivellazioni, il Governo ha accolto l’OdG. Ora basta fake news”

Il movimento 5 stelle non ha dimenticato i suoi obiettivi e per questo voglio ringraziare il grande lavoro del nostro portavoce Giovanni Vianello come si legge dal comunicato, finalmente possiamo dire STOP A NUOVE TRIVELLAZIONI!

Il Governo ha accolto L’ Ordine del Giorno collegato alla Manovra con cui si impegna a bloccare DEFINITIVAMENTE il rilascio di nuovi permessi e concessioni per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi sia in mare che in terra: in poche parole “STOP A NUOVE TRIV”

Il nostro lavoro verso l’ambiente non si ferma e lo voglio sottolineare così da screditare le solite Fake News sull’argomento.

Rosa Barone