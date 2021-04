Rosa Barone in visita a “Gli Angeli di Padre Pio”

Domani, 16 aprile 2021, alle ore 11:00, l’Assessora regionale della Puglia al Welfare,

Rosa Barone sarà in visita presso il Presidio di riabilitazione “Gli Angeli di Padre Pio” di

San Giovanni Rotondo, una struttura d’eccellenza della Fondazione Centri di

Riabilitazione Padre Pio Onlus dei Frati Minori Cappuccini della Provincia religiosa di

Sant’Angelo e Padre Pio.



La visita, cade in un momento particolare per il territorio ed in particolare per le strutture

sanitarie che insistono sullo stesso e dopo il clamore mediatico che sta interessando

l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.



Voglio prestare attenzione anche su un’altra eccellenza sanitaria di quel territorio e

“toccare con mano” la situazione di chi vive il problema della disabilità in prima linea.

Voglio sapere se ci sono problemi e quali soluzioni si possono percorrere.

Sicuramente molte questioni avranno riflessi sull’assessorato di mia competenza, ma non

avrò difficoltà, eventualmente, a trasferire le questioni prettamente sanitarie al mio collega

Lopalco e direttamente al Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano