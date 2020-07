Rosa Barone: “Ho sentito il nuovo direttore del Parco Archeologico di Siponto, entro qualche giorno verrà annunciata la riapertura”

Oggi ho incontrato, tramite videochiamata, il nuovo direttore del parco santa Maria di Siponto, l’architetto Francesco Longobardi.

L’incontro si è svolto su mia sollecitazione, per avere notizie circa la chiusura del Parco Archeologico. Questa chiusura è, chiaramente, un grave danno d’immagine per il nostro territorio, sia dal punto di vista turistico che commerciale. Per questa ragione, è stata mia cura capire che tempi fossero necessari per una riapertura.

Il dirigente è stato molto chiaro nell’illustrarmi la situazione, venutasi a creare a causa sia del Covid-19 che per alcuni restauri; per il poco personale, nonchè per la necessità di collaborazione con la Diocesi.

Mi ha assicurato che entro qualche giorno verrà annunciata la riapertura, con le limitazioni dovute e con un percorso segnaletico chiaro. Ho costatato un notevole impegno al fine di far tornare fruibile il bene culturale nel più breve tempo possibile. Abbiamo un gioiello unico e prestigioso, il cui valore deve essere solo promosso con ancora più convinzione e passione da tutti gli enti preposti. In particolare, l’opera di Edoardo Tresoldi è qualcosa di assolutamente diverso e che dovrebbe essere, da solo, un volano per il nostro turismo.

A patto che vengano seguite le giuste regole, riapriamo le porte al pubblico. Che si possa godere di questo suggestivo spettacolo

Rosa Barone su Facebook