Rosa Barone a San Giovanni Rotondo per la Masseria Agropolis

Oggi con la portavoce al Comune di San Giovanni Rotondo, Nunzia Palladino e il nostro ex consigliere Salvatore Biancofiore volevamo visitare la Masseria Agropolis sita sotto San Giovanni Rotondo.

Non siamo riusciti ad entrare, perché da poco hanno recintato, ma siamo decisi ad andare fino in fondo alla situazione in cui si palleggiano le responsabilità tra la regione e il comune stesso.

Ma una cosa è sicura, non un bene comune è stato lasciato all’ incuria per troppi anni ed oggi ci vorranno altri soldi per rimettere a posto e per destinarla finalmente ad un utilizzo serio per la comunità pugliese.

Rosa Barone