Rooney Mara sarà Audrey Hepburn nel nuovo film di Luca Guadagnino

Audrey Hepburn e Rooney Mara

Il nuovo progetto del regista Luca Guadagnino porterà l’attenzione sulla vita della grande attrice Audrey Hepburn, Rooney Mara interpreterà l’icona di Hollywood.

Amata, venerata ed a tratti anche invidiata, stiamo parlando dell’attrice e icona britannica Audrey Hepburn.

In questi giorni è stato confermato dalla rivista Variety la realizzazione del biopic sull’attrice di Colazione da Tiffany.

Ma non solo, secondo le indiscrezioni Rooney Mara sarà la protagonista e la produttrice del progetto realizzato per Apple Studios. Il film prevede la regia del già citato Luca Guadagnino, ora alle prese con Bones and All con protagonista Timothée Chalamet.

Audrey Hepburn e Rooney Mara sono accumunate non solo dall’impressionante somiglianza ma sono entrambe muse di Givenchy e spesso hanno dedicato la loro attenzione al lavoro umanitario.

Tuttavia non ci sono ancora molti dettagli riguardo al biopic, sappiamo però, grazie ai lavori precedenti di Guadagnino che non mancheranno i ritratti intimisti ed inaspettati dell’icona di Hollywood.

Di recente inoltre i riflettori si sono già indirizzati verso la figura di Audrey.

Dal 25 dicembre è infatti disponibile su Sky il nuovo docufilm che racconta la vita dell’attrice, quest’ultimo ha regalato un ritratto nuovo focalizzato maggiormente sulla persona.

Non ci resta che aspettare per saperne di più.