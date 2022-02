Ronn Moss innamorato della Puglia: è diventato cittadino di Fasano

Protagonista di una delle soap opere più famose al mondo, stiamo parlando di Ronn Moss, conosciuto anche come il “Ridge” di Beautiful.

La star di Hollywood ha deciso di rendere ufficiale il suo amore per la nostra terra, la Puglia.

Ronn Moss ha infatti annunciato di essere diventato ufficialmente residente nella Masseria Paretano Nuovo. Quest’ultima è infatti situata tra Monopoli e Fasano.

L’attore 69enne ha infatti dichiarato:

“Non ho avuto dubbi. Dopo aver tanto cercato, ho trovato il posto che incarna tutti i miei sogni. Masseria Paretano sarà la mia dimora pugliese, nella quale vivrò per almeno sei mesi all’anno. Mettere su casa è una cosa seria, è il mio fidanzamento ufficiale con questa terra meravigliosa, della quale mi innamoro ogni giorno di più”.

La relazione con la Puglia è iniziata per caso nel 2012, quando Ronn Moss la visitò per la prima volta durante le riprese di Beautiful.

Ad oggi questa storia d’amore può continuare grazie alla location mozzafiato della Masseria Parentano Nuovo, risalente al XVIII secolo.

L’obbiettivo principale dell’attore è quello di rendere questa dimora un country resort in cui svolgere ricevimenti nuziali ed eventi per almeno sei mesi l’anno, tempo in cui lui risiederà nella Masseria, sempre accompagnato dalla moglie.