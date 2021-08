“Ieri Cristiano Ronaldo mi ha comunicato che non ha intenzione di rimanere alla Juventus: ecco perché stamattina non si è allenato e non sarà convocato per Juve-Empoli”. Così Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia della seconda giornata di Serie A, ha ufficializzato l’addio al portoghese.