Ronaldo “Il Fenomeno” chiede scusa a tutte le mamme del mondo: il motivo

Sono passati vent’anni dal Mondiale 2002 di Corea del Sud e Giappone, competizione che vide come protagonista assoluto Ronaldo “Il Fenomeno”. L’ex Pallone d’Oro tornando a parlare di quel periodo, ha fatto uno scherzoso “outing”, chiedendo scusa a tutte le mamme del mondo. Il motivo è il seguente. Tutti i bambini volevano imitare il suo “taglio a mezzaluna”, e questo portò scompiglio in milioni di famiglie. Intervistato nello show Good Morning Britain, l’ex attaccante ricorda: “Mia madre e milioni di mamme in tutto il mondo, mi odiano tutti per questo taglio di capelli! Anche oggi incontro persone che avevano un figlio che voleva lo stesso taglio di capelli. Mi dispiace! Mi scuso davvero per questo!”. Ronaldo però ha anche spiegato il motivo per cui decise di mantenere quel look per tutta la durata del torneo iridato. Secondo i compagni di Seleçao portava fortuna e infatti non si sbagliavano: Il Fenomeno fece doppietta nella finale vinta contro la Germania.