Romina Power torna a parlare di Ylenia: "Rimane la speranza.."

Romina Power è stata ospite di Vanity Fair Stories dove ha fatto delle interessanti dichiarazioni.

Romina Power è tra le cantanti più amate in Italia. La donna è stata ospite di recente a Vanity Fair Stories, un evento avvenuto a Milano. In questa circostanza, l'ex moglie di Al Bano Carrisi ha fatto alcune interessanti dichiarazioni in merito alla sua vita privata e professionale. La donna è tornata a parlare della scomparsa della figlia Ylenia, avvenuta oltre trent'anni fa a New Orleans. Romina Power ha dichiarato le seguenti parole: "Io credo che sia viva, forse è stata rapita, non lo so, però sento che lei c'è da qualche parte e in me rimane la speranza di poterla rivedere e riabbracciare un giorno".

Romina Power crede che la figlia Ylenia sia viva

Sempre dal palco di Vanity Fair Stories, Romina Power ha ammesso di aver parlato di sua figlia Ylenia al presente nel suo ultimo libro, Pensieri profondamente semplici, perché per lei è sempre viva. La donna ha quindi parlato di fede, ammettendo di aver un fortissimo legame col buddismo. L'ex moglie di Al Bano Carrisi ha rivelato: "Siamo tutti essere eterni, torniamo sulla terra per migliorarci, ma io non vorrei un'altra vita, farò di tutto perché non capiti…"