Romani smentisce la “Gazzetta del Mezzogiorno”: “Mai posto veti e condizioni alla candidatura di Gianni Rotice”

Faccio seguito all’articolo pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno in data odierna per rappresentare quanto segue.



L’odierno scrivente non ha mai posto veti e condizioni alla candidatura di Gianni Rotice, né ha mai dissertato e o condizionato l’appuntamento con lo stesso in coalizione avvenuto ieri 31.05.2021. Il suddetto incontro chiesto dall’Ing. Rotice è avvenuto in completa armonia e lo stesso si è sottoposto tranquillamente a domande, quesiti e aspettative che i tanti presenti all’interno dell’Assemblea hanno sottoposto all’invitato, il quale in maniera pacata e garbata, ha spiegato le sue intenzioni, progettualità e idea della Manfredonia che verrà.



Tanto premesso atteso il delicato momento storico che Manfredonia andrà incontro nelle scelte dei candidati Sindaci che tutte le coalizioni vorranno prendere in esame, chiedo l’impegno delle testate giornalistiche di approfondire e effettuare cronache riferite a fatti e situazioni che realmente accadono e accadranno.



In particolar modo stride l’articolo della Gazzetta Del Mezzogiorno 1 Giugno 2021 con i fatti realmente accaduti dal titolo “Rotice battitore libero fa infuriare il centro-destra ” e da sottotitolo: “Richiesta di incontro respinta al mittente: non convince” poiché l’incontro c’è stato senza che sia avvenuto in luoghi massonici occulti o presso sedi degli studi di professionisti, ma in una sede di un partito politico di Corso Manfredi della nostra città ma soprattutto alla luce del giorno e alla “presenza” mai negata all’Ing. Rotice, dimostrazione che il centro-destra non ha nulla da nascondere come mai ha nascosto su prospettive che intenderà perseguire col solo scopo di rendere e dare alla città di Manfredonia una guida certa, spendibile e che non effettui gli errori del passato.



Quindi massima apertura e dialogo dal sottoscritto con tutti senza pregiudizi di sorta poiché l’ascolto è la regola n. 1 della politica, così come dimostrato nella giornata di ieri.



Cristiano Romani