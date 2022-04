Romani: “Nessun coinvolgimento della richiesta di sfiducia verso l’assessore Trotta. A lei i miei apprezzamenti per il lavoro svolto”

AD ONOR DEL VERO

Stamane ho appreso dal quotidiano Quotidiano l’Attacco, di un mio presunto coinvolgimento nella richiesta di sfiducia da parte della lista E885 verso l’assessore all’Urbanistica Ing. AnnaTrotta, posto all’attenzione del Sindaco Gianni Rotice.



Premesso che come ben sapete tutti, non solo non sono stato candidato alle scorse comunali, ma che non sono neanche tra i fondatori della lista di cui sopra, della quale poche volte ho avuto modo di incontrare i propri referenti in quanto coordinatore della lista Città Protagonista.



Smentisco categoricamente un mio coinvolgimento in tale documento o in qualsiasi altra forma di sfiducia nei confronti sia dell’assessore Trotta, cui vanno i miei apprezzamenti per il lavoro svolto sin ora, e quello dell’amministrazione comunale a cui va il mio augurio e solerte incitamento nel continuare l’incessante proficuo lavoro svolto sin ora.



Auspico, alla suddetta testata e suo corrispondente che in futuro qualsiasi mio coinvolgimento diretto o indiretto venga chiesto al sottoscritto che sicuramente non si tirerà indietro per dare spiegazioni e stabilire la verità.



Un pseudo scoop giornalistico non fa primavera, così come non lo fa una rondine. Approfitto per rivolgere, a nome mio e della lista Citta Protagonista che ho l’onore di rappresentare, i più sentiti auguri per una Pasqua di pace e serenità a tutta la cittadinanza.

Cristiano Romani coordinatore lista Città Protagonista