“Sempre più una pista dove lanciare la propria auto a tutta velocità, la Banchina di Tramontana del porto di #Manfredonia.



La sera ormai chi vi passeggia o fa attività sportiva RISCHIA LA VITA.



Urge immediatamente il controllo dell’area portuale non solo elevando multe per il divieto di sosta ma, è assolutamente necessario porre in essere tutto quanto è possibile affinché non ci scappi una TRAGEDIA”

Avv. Cristiano Romani