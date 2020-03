Romani: “Il fine giustifica i mezzi”

Io mi indignerei più verso quella politica e quei politici che hanno indebitato la #SANITAPUGLIESE in questi anni e non contro chi oggi la #BENEFICENZA la compie.Anch’io ho la mia opinione sulla questione ma, la tengo per me, altrimenti sarei al pari di chi #CRITICA oggi.

Questa guerra non si vince con gli archi e le frecce.

Serve tutto e tutti. Per dire alla Macchiavelli “Il fine giustifica i mezzi” e per combattete il #Coronavirus servono soldi, iniziative sociali e solidali.

Quindi, rendeteci partecipe delle vostre.Vi abbraccio tutti indistintamente e continuiamo a lottare e donare.