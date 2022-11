Roma-Ludogorets: probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

La Roma ospiterà all’Olimpico il Ludogorets per quella che sarà l’ultima partita della fase a gironi di Europa League. I giallorossi per passare al turno successivo dovranno vincere a tutti i costi e quindi ribaltare il risultato dell’andata, quando i bulgari si sono imposti per 2-1.

Le probabili formazioni di Roma-Ludogorets

Contro il Ludogorets ci sarà anche Nicolò Zaniolo. La Uefa ha accolto il ricorso della società giallorossa sul centrocampista e ridotto la sanzione a due giornate di squalifica. Il numero 22, insieme a Pellegrini e Abraham comporrà il tridente d’attacco. Per il resto Mourinho punterà sui titolarissimi. In porta ci sarà Rui Patricio aiutato dalla linea di difesa a tre composta da Ibanez, Smalling e Kumbulla. A centrocampo invece ci sarà ancora Camara al fianco di Cristante, con Karsdrop e Zalewski sulle corsie esterne.

Ante Simundza non metterà mano alla classica formazione con Padt in porta, Verdon e Nedyalkov come centrali di difesa e Witry e Cicinho come esterni. Piotrowski e Show formeranno il muro di centrocampo, mentre Tekpetey, Cauly e Rick agiranno sulla trequarti, alle spalle del bomber Thiago.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio, Ibanez, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Camara, Cristante, Zalewski, Pellegrini, Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

Ludogorets (4-2-3-1): Padt, Witry, Verdon, Nedyalkov, Cicinho, Piotrowski, Show, Tekpetey, Cauly, Rick, Thiago. All. Simundza

Dove vedere Roma-Ludogorets

Sarà possibile seguire la partita in streaming su DAZN, su Sky attraverso i canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite) e anche in chiaro su TV8.