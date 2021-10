“Roma” è il nuovo singolo di H.E.R.

H.E.R. esce in tutti i digital store dal 9 ottobre con il nuovo singolo “Roma”. Il videoclip (in uscita il 23 ottobre) con regia di Valerio Matteu, ammicca a suggestioni filmiche dal tenore pasoliniano e felliniano: H.E.R. interpreta “Roma” nel ruolo di una prostituta di periferia perseguitata e sedotta dal potere.

La nota cantautrice-musicista pugliese H.E.R., tra le vincitrici di Musicultura 2020 (Rai) e Premio Amnesty International Italia Sezione Emergenti al festival Voci per la Libertà, torna con il nuovo singolo electro-pop “Roma“, prodotto da Gianni Testa e disponibile nei digital store dal 9 ottobre (Joseba Publishing). Arrangiato da Francesco Seria e Giovanni La Tosa, il brano sperimenta sorprendenti sonorità industrial contaminate da puro rock, grazie alla preziosa collaborazione del chitarrista/producer partenopeo Sasà Flauto.

Spiega H.E.R.: “Roma è da sempre teatro di bellezza e grandi conflitti, ma ora il più grande nemico da combattere è l’indifferenza. In ogni città esistono il Centro, la Periferia e poi la ‘Periferia della Periferia’, dove regnano il degrado e l’assenza delle istituzioni e dove la rassegnazione diventa protagonista“.

“Roma” è un grido di denuncia per scuotere le coscienze dei cittadini e difendere la meravigliosa “Città eterna“, come afferma la stessa cantautrice: “Come ragazzini senza Pasolini, in questa Dolce Vita morta con Fellini […] io non voglio vivere una vita trascinandomi e poi cadere a pezzi sulla terra degli sbagli“.

